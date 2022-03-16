北市信義區某高中傳出性平事件，家長質疑通報至今4個月來，未能看到調查結果，備受折磨，更質疑班導師未即時將此事通報校安中心應調離現職，但校方疑似不安排班導調職，家長氣到認為應推動修法。北市教育局表示，此案校方必須於3月19日前完成調查報告，若班導延遲通報將被罰3至15萬元不等，至於是否調職將尊重校方決定。

家長表示，女兒遭男老師肢體接觸感到不適，轉而求助班導提供協助，但班導未處理，最後由家長通報性別會，通報至今4個月來，未能看到調查結果，質疑校方應提早讓受害學生和監護人知道結果，縮短受折磨的時間。

北市教育局副局長陳素慧表示，該案在去年11月19日通報校安中心，並於一周內立案外聘3位委員調查，適逢寒假、學測期間，又訪談多名相關人，因此申請延長，此案必須於3月19日前完成。

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