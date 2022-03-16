三立主播張齡予今（16日）現身台北花博觀賞會動的文藝復興展，她表示從小就喜歡法國和義大利，曾擔任畫廊工作，並有機會前往法國學習藝術，文藝復興作品讓她擁有熟悉及親切感。齡予並回憶在國外近距離欣賞羅浮宮的蒙娜麗莎作品，畫作的斑駁和裂痕證明其歷史歲月，讓她印象深刻，直呼好想出國再去玩。

雖囿於疫情無法出國，張齡予與男友感情穩定，正在為結婚做準備。對於結婚這件事，張齡予的粉絲和KOL、藝人的粉絲不一樣，不僅大方祝福她，更催婚她早點結婚生小孩，擁有屬於自己的家庭。對於要生幾個小孩，張齡予笑稱未婚夫說生幾個都好，沒有限制。

而談到小孩的教育，她說教育這件事情不該侷限於書本或網路等平面的東西，要實際走訪，透過聲光以及立體影像的刺激，才會讓孩子印象深刻，更有學習的動力，像現在這類的光影展覽，就很適合親子，對小孩的感官更有體驗性。

觀展過程中，不時有民眾要求與美女主播合照，張齡予親切的一一回應民眾的要求，並笑說：「這個展真的很棒，難怪吸引了許多民眾前來，光平日就這麼多人，不難想像假日一定整個展場水洩不通。」還呼籲台北展期到5月2日止，已買票的民眾把握時間平日午或是傍晚參觀，品質更好。