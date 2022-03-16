長榮宣布減資6成，但因減資幅度實在太大，若不算減資退還的6元，現金股利僅18元，殖利率11%遜於預期，市場不埋單，尤其減資如引爆一枚「炸彈」， 拖累周三（16日）長榮股價盤中亮燈跌停，終場只差一檔跌停收在143元，並爆出52萬張大量。有網友透露老一輩玩傳產聽到公司「減資」，直覺是坑錢黑心的行為，公司快倒了，第一個反應就是開盤趕快賣股，所以長榮股價跌停並不令人意外。

PTT網友D大發文表示，他告訴爸媽長榮減資退股款可以省稅的事情，沒想到他們竟然都大罵長榮黑心，現金不多發給股民，竟然還減資搶走他們的股票，10張變成只剩下4張。儘管他向爸媽解釋，減資後股價也會提高，不會影響權益總額，但爸媽說，就算減資後長榮股價可以到350好了（以昨天價格算是335），158 x 1000 > 350 x 400，所以他們覺得長榮根本黑心，還說今天開高就賣給那些傻子。

原po爸媽還強調，國巨老闆玩減資也是xx操作，被他玩減資的小股民個個都是虧錢。

D大認為，老一輩會買傳產股的人，真的沒辦法接受減資這種事情，少發股利還不算什麼，一聽到減資都覺得公司大概快倒了，今天長榮會跌停，他也不覺得意外，畢竟會買傳產的都老人居多。

這篇貼文引發網友熱烈討論，不少人一面倒贊同原po父母的看法，「股價證明爸媽才是對的」、「現在聽到減資第一個反應就是趕快賣」、「我爸也直接跟我說以前華映減資後來下市…老人家看到減資都覺得公司不行了啊」、「股價證明，基本上減資就是坑錢行為」、「海運這種公司能有什麼大投資，減資就是看到未來沒賺頭了，要先做好準備」、「減資下一步就是增資 反覆玩弄」。

但其他網友抱持不同看法，「今天清籌碼！」、「 老人家會買貨櫃？不太相信」、「長輩總是希望好公司可以愈存愈多張」、「贏的時候說是年輕水手的勝利，輸的時候怪老人賣股票」、「阿明穩了？」、「減資 是短空長多 短 有時也會超過一年」、「我的看法是他正在財務操作，準備大戰。跌停漲停…這過熱股，成交全年排前面的、當沖也排前面的，漲漲停停意外嗎」、「減資不如學特斯拉分拆 越拆越多」。

長榮將啟動史上首度減資，一口氣減掉6成股本，減資後，股本將從目前的529億元，降至211億元。若以2021年的獲利狀況，長榮減資後每股盈餘（EPS）有機會達112.96元。

另，長榮決議發放每股現金股利18元，加上每股6元的現金減資，合計每股將配發24元，以去年度每股盈餘45.57元計算，配發率約為52.67％。

長榮宣布減資，投資人不埋單，周三（16日）股價盤中一度打入跌停，市場傳出現金減資法人無法認列投資收益，長榮現金股利仍以18元看待，殖利率僅11.4％，不如市場預期，因此大砍手上持股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。