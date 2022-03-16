俄烏戰爭所引發石油大漲、原物料價格上漲，造成的通膨恐衝擊到紡纖供應鏈中布廠的獲利能力；市場指出，國內主要布廠福懋（1434）、冠星-KY（4439）、得力（1464）及儒鴻（1476）等，在原物料價格上漲、能源成本增加下，恐面臨毛利率因受通膨干擾而被壓縮。

通膨對布廠、染整廠的衝擊，除了要承受化纖原料紗線隨著油價跟漲外，生產所需的能源價格高漲，也對染整廠成本壓力也相當大；另外，成本轉嫁也有時間差。

受惠長纖布、輪胎簾布需求佳，福懋長纖布訂單能見度已達6月全滿，不過，福懋指出，通膨壓力下，對布廠影響相當大，除了原物料價格高漲，織布染整過程中需使用的燃煤、天然氣等價格的上漲，對成本的增加一定會有壓力。福懋評估，上半年營收成長無虞，但獲利表現則會有挑戰。

儒鴻布料占整體營收三分之一強，市場指出，今年元月以來，布廠的主要原料尼龍、聚酯、彈性纖維等漲了約三成，雖然去年到今年上半年，儒鴻已經調漲二次報價。但因儒鴻和客戶合約議價，需半年才討論，此次俄烏戰爭所引發的通膨所造成的成本轉嫁，仍需時間。

儒鴻指出，就產品重新議價，目前報價調漲已在醞釀中，預計5月敲定後，7月漲價。

法人指出，儒鴻下半年才會再度調漲報價，因此，上半年毛利率恐因成本轉嫁空間小，壓縮了獲利成長力道。

萬物皆漲，通膨確對獲利有一定的衝擊，冠星指出，受到原物料高漲的影響，持續與客戶洽談訂單報價，但成本轉嫁仍有時間差，目前計畫3月下旬可開始洽談下半年訂單，並可再反映成本。下半年的毛利率壓力有機會緩解。