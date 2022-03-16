資誠（PwC）會計師事務所指出，自中美貿易戰開始暫停數年的大陸轉讓定價查核即將再度展開，而且多為一次查核十年內情況，補稅多為高稅額，台商應提早準備。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務及稅務服務會計師段士良會計師表示，2018年因為中美貿易戰開打，大陸稅局為避免外資撤離並創造友好投資環境，除祭出有利外商投資的法令外，同時也停止轉讓定價查核，當時甚至有已經與稅局協談快要結案的案件，台商企業都已經同意繳稅了，稅局都表示暫時不用繳納，可見政策面的影響確實驚人。

不過，大陸轉讓定價查核追溯期為十年，而且是一口氣追十年的稅，不像台灣只查一年，部分台商曾被查一次就要繳本稅加利息的天文數字稅款。

段士良舉例，大陸蘇州市稅務局自2021年開始在蘇州市所屬納稅企業中推廣採用「跨國利潤水準監控系統」，並且在蘇州市範圍內選取了150戶重點監控企業。

「跨國利潤水準監控系統」功能在收集納稅人各項關係人交易的資訊，特別是與交易價值鏈有關的海外公司資訊，分析監控企業的關聯交易風險。對於風險分析結論屬於高風險的企業，蘇州稅局會先通過書面提醒的方式告知納稅人，希望納稅人自查相關風險。在自查階段，納稅人可以就相關風險與稅務機關進行磋商溝通，澄清事實，或通過自行調整或者申請預約定價安排的方式，消除風險。

據了解，蘇州市稅務局經過前期的資料收集、整理和風險分析，已經確定了高風險企業名單，而蘇州為台商重要據點，名單中自然不乏台商企業，估計被列入名單的企業近期就會收到稅局的風險提醒，並被要求對於關聯交易進行自查及說明，稅局也會由專門的查核團隊來跟重點監控企業並就關聯交易風險事項進行討論磋商，段士良提醒被列入高風險名單的台商，回覆稅局前務必妥善準備，以免被調整過往利潤而被補鉅額稅款。