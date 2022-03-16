由於俄羅斯與烏克蘭的戰事受到全球關注，台灣處境與兵役制度也受到國內民眾廣泛討論，民進黨立委何志偉日前以打電動比喻新式武器，他說現在年輕人打電動超強，而未來新式武器就像打電動一樣，要對我們這一代甚至下一代要有絕對的期待！

由於俄羅斯總統普丁2月24日下令對烏克蘭展開特別軍事行動，近期烏克蘭局勢受到全球注目，台灣的處境與兵役制度也廣受討論，尤其是役期是否延長成為大家討論的焦點。

民進黨立委何志偉日前在政論節目中以打電動比喻新式武器；他指出，現在多恐怖，手持火箭可以打掉多少飛機。這一代年輕人，甚至更年輕的年輕人，真的是現在打電動超強的，未來其實這些新的武器、戰備等等，只要把東西寫得很清楚，就像打電動一樣，那些年輕人打電動，可能3分鐘、5分鐘就直接上手了。

何志偉強調，這些武器如果在訓練的過程當中，不是過去填鴨式的方式；要對我們的這一代、要對我們下一代，要有絕對絕對的期待！

而何志偉這一番「新武器像打電動」觀點，也被網友製成抖音影片，在網路瘋傳！