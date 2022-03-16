法務部調查局近年因發生多起調查官盜賣毒品、搞丟筆錄等出包事件，決定加強新進調查官的養成及訓練。調查局16日公布第59期輔導員名單，共有國內安全調查處調查專員葉洵佩等12人，這12名輔導員將肩負受訓學員養成及教育任務，讓這批調查官新血成為優秀的國安、犯罪偵查尖兵。
這12名輔導員是由各外勤處站挑出，不少人曾負責國安偵防、犯罪調查工作，調查局希望借重他們的經驗，培養優秀的新進調查官，12人均須於今年3月21日赴調查局幹部訓練所「展抱山莊」報到。
12名調查班第59期輔導員名單如下：
1.國內安全調查處調查專員葉洵佩
2.台北市調查處調查專員兼組長陳省安
3.新北市調查處調查專員兼組長陳玟秀
4.新北市調查處調查專員兼組長吳惠明
5.台中市調查處調查專員何明彥
6.高雄市調查處調查專員謝憲坤
7.基隆市調查站調查專員兼組長劉彥麟
8.新竹縣調查站調查專員兼組長黎士華
9.彰化縣調查站調查專員蘇士瑋
10.中部地區機動工作站調查專員兼組長唐瑋彥
11.南部地區機動工作站調查專員曾國彥
12. 航業調查處高雄調查站調查專員兼組長許馨尹
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。