法務部調查局近年因發生多起調查官盜賣毒品、搞丟筆錄等出包事件，決定加強新進調查官的養成及訓練。調查局16日公布第59期輔導員名單，共有國內安全調查處調查專員葉洵佩等12人，這12名輔導員將肩負受訓學員養成及教育任務，讓這批調查官新血成為優秀的國安、犯罪偵查尖兵。

這12名輔導員是由各外勤處站挑出，不少人曾負責國安偵防、犯罪調查工作，調查局希望借重他們的經驗，培養優秀的新進調查官，12人均須於今年3月21日赴調查局幹部訓練所「展抱山莊」報到。

12名調查班第59期輔導員名單如下：

1.國內安全調查處調查專員葉洵佩

2.台北市調查處調查專員兼組長陳省安

3.新北市調查處調查專員兼組長陳玟秀

4.新北市調查處調查專員兼組長吳惠明

5.台中市調查處調查專員何明彥

6.高雄市調查處調查專員謝憲坤

7.基隆市調查站調查專員兼組長劉彥麟

8.新竹縣調查站調查專員兼組長黎士華

9.彰化縣調查站調查專員蘇士瑋

10.中部地區機動工作站調查專員兼組長唐瑋彥

11.南部地區機動工作站調查專員曾國彥

12. 航業調查處高雄調查站調查專員兼組長許馨尹