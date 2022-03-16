台南市議員李宗翰（左一）今天邀集市府工務局會勘，了解工程進度。（李宗翰服務處提供／張毓翎台南傳真）

「台灣國際蘭展」3月26日將在台南後壁蘭花生物科技園區開幕，台南市道172線後壁安溪寮至白河段為通往展場的重要幹道，但該段拓寬工程從2019年7月開工至今尚未完成，讓不少鄉親感到惋惜。市府工務局表示，由於施工沿線管線複雜，需待各單位將線路遷移後才可施工，加上得配合附近居民作息作業，導致工期延長。

市議員李宗翰說，每年在後壁蘭花生物科技園區所舉辦的蘭展，吸引超過數十萬人參觀，交通規畫特別重要，礙於疫情，過去2年國際蘭展停辦，今年復辦的消息一傳出，許多鄉親都備受期待，但同時也擔心市道172線，若仍未完工，可能影響市容觀瞻。

對此，市府工務局表示，市道172線後壁安溪寮至白河段原為2線道，經拓寬後變為4線道，並增設中央分隔島，這次施工總長度為5.75公里，並規畫將其中的1.8公里安溪寮段，做電桿地下化。

市府工務局說，因為施工期間，發現地下管線複雜，如果某條管線遷移的時程一延宕，就會造成其他工程進度受到影響，而之後配合3月26日到4月5日的蘭展，這段期間將會停工，因此預計今年7月下旬才能完工。