面對全球原物料價格上漲、通膨壓力，聚陽（1477）指出，已透過產品組合調整，提升運動盤訂單比例、客戶訂單報價調漲，成本轉嫁、投資布廠或策略聯盟，優化垂直整合等策略，增加獲利能力，預期，2022年的毛利率仍有提升空間。

受惠平均單價較高的訂單量成長，聚陽今年1、2月合併營收都已創同期歷史新高。

過去以快時尚服飾訂單為主力的聚陽，近幾年積極進行優化產品組合、擇優出貨的策略；聚陽統計，2022年高毛利的運動休閒、機能性訂單的比利已提高到五成以上，比前幾年的三、四成左右大幅增加。

因應原物料上漲，聚陽指出，根據物價上漲幅度的不同，今年第一季的產品訂單報價已反映。而俄烏戰爭所引發的各種成本上漲，目前也已陸續調整客戶訂單報價。

為有效掌握原料價格，達到降低採購成本，提高獲利能力，聚陽指出，越南產區已與當地布廠策略聯盟，並和國內廠商在越南投資布廠。

而即將啟用的印尼新廠，聚陽指出，也與國內的力麗、力鵬集團進行策略聯盟，取得穩定的料源。

雖有通膨所造成的各項成本衝擊，聚陽預期，訂單量成長、平均單價提升，對2022年的獲利能力成長仍審慎樂觀。