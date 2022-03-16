「尚好聽有聲知識線上」與晨星出版集團有聲書完成合作出版簽約儀式，未來將共同投入有聲書出版。（楊恩霖提供／馮惠宜台中傳真）

數位時代來臨，加上疫情衝擊，「聽書」成為一種新的閱讀方式，國內擁有上百萬會員的「尚好聽有聲知識線上」15日與晨星出版集團有聲書完成合作出版簽約儀式，未來晨星出版集團將集結旗下品牌，包括：晨星、好讀、太雅、大田、愛米粒共同投入有聲書出版，豐富台灣有聲出版內容。

尚好聽公司董事長楊恩霖表示，數位時代「有聲書」已逐漸形成一種力量，民間與政府相繼投入資源，將是未來的趨勢；但他認為有聲書不能只是唸書而已，要把有聲書出版做好一定要具備製播能力、表達能力與智慧財產權三件要素，才能帶給閱聽眾共感的有聲知識。

而楊恩霖除了自身具備聲音製播的專業，也網羅國內配音大師級人物加入團隊，包括曾獲八座廣播金鐘獎袁光麟擔任尚好聽的聲音總監，並集結二代櫻桃小丸子、花田一路配音演員林凱羚及陳季霞、郭馨雅、馬國堯、莊文錡等近50位資深專業配音員，打造豪華的聲音表演團隊。

楊恩霖說，2020年第四季開始與出版社聯繫，陸續獲得多家支持，晨星是尚好聽目前第31家合作的出版社，其中包括有商周出版、時報文化、麥田出版、台灣商務印書館、心靈工坊、遍路文化、布克文化等。

而2021年尚好聽所屬尚儀有聲製播中心共錄製了高過108本有聲書，其中包括了熱賣中的納尼亞傳奇全套有聲書，2022年仍將朝著錄製超過100本有聲書、合作出版社朝80家邁進，另外目前針對全台圖書館也開放免費公播試用，歡迎大家一起來聽書。