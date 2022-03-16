桃園的海岸線受到季風、洋流沖蝕，過去30年來海岸線平均倒退近200公尺，市府以5年為期造林10萬棵樹，守護桃園海岸。（蔡依珍攝）

桃園海岸以沙丘地形為主，受季風、洋流沖蝕，過去30年來46公里海岸線平均倒退近200公尺，市長鄭文燦16日宣布將推行海岸專案造林計畫，以5年為期在台15線以西約2萬公頃腹地造林10萬棵，並規畫許厝港溼地為示範場域，培訓造林志工、導入企業資源，未來還能結合環境教育發展生態旅遊。

「在海邊難的不是種樹，而是如何把樹種活！」海岸管理工程處長林立昌說，桃園海岸以沙丘地形為主，大潭電廠以北到竹圍是東北季風威力最強的地帶，夏季動輒50°C的高溫，最不利植物生長。

鄭文燦指示海管處啟動「桃園濱海綠色廊道造林計畫」，進行海岸造林、防風定沙，減緩海岸線退縮速度，造林原則採多種類、多層次密植混合方式，每公頃要5000株，並搭配蜜源、誘鳥樹種，提高生物多樣性。他也提到，造林範圍以台15線以西、近2萬公頃的可植樹土地為主，初步規畫許厝港濕地復育區為造林示範場域，成功後再擴大至其他地方推廣。

林立昌說，許厝港濕地造林計畫預計4月啟動，除海管處會整地、養地，防風定沙、降低鹽份，也會以1年為期招聘社區居民培訓，在草漯沙丘的里海學堂授課，教導種樹和養樹並發放植樹證照，尤其沿海熱、水分蒸發快，得由志工隨時補水，確保水分和肥力足夠，克服強風、日曬、鹽霧等天然不利因素，並把握春天最好造林時機，在明年開春種下1萬6800棵樹，提高植物的存活率。

林立昌也提到會積極導入企業資源，像是許厝港濕地造林示範計畫將與富邦金控Run Fro Green計畫合作，只要跑者參加4大馬拉松累積達40公里，富邦就幫跑者捐一棵樹，由社區志工幫忙種植跟養護，透過企業提供資源、社區出人力、政府來媒合，讓樹成為社區的一份子。

除此之外，也計畫發給企業植樹證明，林立昌說，每棵樹1年可吸收12公斤的二氧化碳，生長20年約可吸收240公斤的二氧化碳，透過發放植樹證明，待未來碳費制度完善後，就能讓企業憑植樹證明申請折抵碳費，力拚2027年底在桃園海岸線種下10萬棵樹、存活率要逾8成，達到抑制飛沙、淨化空氣、調節氣溫、改善海岸景觀。