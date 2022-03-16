桃園去年首創開辦「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，助630名50歲以上者重返勞動市場，並透過「職務再設計」如增加升降台車等，減輕中高齡者工作負擔，圖為改善後不用再彎腰或蹲著做事。（就服處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園去年首創開辦「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，助630名50歲以上者重返勞動市場，並透過「職務再設計」如增加升降台車等，減輕中高齡者工作負擔，圖為改善後不用再彎腰或蹲著做事。（就服處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市民平均退休年齡較台北市早5歲，為鼓勵中高齡勞工重返職場，去年首創開辦「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，50歲以上重返勞動市場滿3個月就獎1萬，原500名額爆表，最終有630人順利再就業，平均薪資達3.7萬元，今年將續辦，活化人力資源，促進勞工再就業。

在少子化及高齡化的人口結構發展下，15歲至64歲工作年齡人口逐年下降，桃園市民平均退休年齡僅57歲，市府創全國之先，推出中高齡專屬的穩定就業獎勵金，只要設籍桃園50歲以上的退休或失業者，經就服處推介就業滿90日就發1萬元。

就業職訓服務處指出，去年成功媒合630位中高齡者再就業，以製造業為主、有55％，其次為一般服務業約30％，特別的是照顧服務產業高居第三達13％，中高齡女性因經驗豐富，投入照服員工作更能上手。

市府也透過每人最高補助雇主10萬元的「職務再設計」，如增加擴視鏡、升降台車、提升產線照明設備等，減輕中高齡者工作負擔，去年共有178人受惠。

就業職訓服務處指出，桃園持續透過就業獎勵，鼓勵退休或退出勞動力市場勞工重返就業市場，讓桃園在全國去年下半年因疫情導致45歲至64歲的中高齡失業率一片「漲聲響起」中，仍能持平維持和前年相當2.4％，對比全國較前年增加0.3％、台北增加0.6％、新北增加0.8％、高雄增加0.2％，實屬難得。

就業職訓服務處今年續編500萬協助中高齡者，不過也坦言該計畫雇主雇用意願占很大因素，因此研擬規畫增加雇用獎助搭配，希望增加雇主晉用意願。