這「鼓掌」讓網友紛紛鼓掌！1名網友日前發現女友劈腿，內心雖痛苦萬分，但仍十分想要與對方「鼓掌」（意指發生關係），沒想到與女友在家中談判時，對方直接提出「我不想跟你結束『鼓掌關係』，我知道我很貪心，但你能接受嗎？」語畢他隨即撲倒對方、鼓掌起來，離譜發展讓網友看傻眼。

該名男網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前發現遠距離戀愛的女友與他人發生關係，崩潰之下決定提出分手，這幾天他內心的痛苦不斷增加，「取而代之的是更想要與她『鼓掌』是因為不甘心嗎？」之後2人好好坐下來談判，女友坦承已愛上別人，但接下來的發展讓網友始料不及。

網友與女友在家中協議分手時，對方提出「我不想跟你結束『鼓掌關係』，我知道我很貪心，但你能接受嗎？」語畢他隨即撲倒對方、鼓掌起來。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該男網友說，女友在談判過程突然對他說「雖然我愛上他了，但我不想跟你結束『鼓掌關係』，我知道我很貪心，但這樣你能接受嗎？」而他也按捺不住心中慾火，當場與「前女友」鼓掌起來，他事後發文「突然覺得心已不再這麼痛了，覺得她真噁心，但更噁心的是，我竟然還能與她鼓掌，我...病了嗎...」。

其他網友紛紛留言「嘴巴說不要，身體很誠實」、「來賓請掌聲鼓勵」、「看來這位哥有過人之處啊（拍肩」、「掌聲響起來，我心更明白，你的愛將與我同在」、「只是沒感情的鼓掌，別想太多喔」、「別知道她跟多少人還有鼓掌關係，知道了你可能會怕」、「看來！你一定很會鼓掌」、「所以有多少人給與掌聲」。