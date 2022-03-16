占地3.2公頃鹿港生態公園不夠親民，縣府投入1800萬元改善，已經完工，縣長王惠美16日前往視察。（吳敏菁攝）

鹿港生態公園拆掉圍牆後，灌木草叢很容易就看到梅花鹿。（ 吳敏菁攝）

占地3.2公頃鹿港生態公園因設計高聳水景牆、樹木繁密，給人陰森森感覺，親民性不夠，彰化縣政府投入1800萬元改善，拆牆後，穿透視覺給予寬廣新感受，對面鹿港轉運站正招商，緊鄰勞工學苑也要轉型旅館整修中，美輪美奐生態公園提供了更高的附加價值。

鹿港生態公園占地廣大，無奈水景牆擋住視野，一直被忽視，2018年鹿港鎮公所特別引進梅花鹿，連結鹿港「鹿仔港」的歷史意象，吸引遊客，但爾後發生疫情，停止開放餵養，目前園內有6隻梅花鹿，將視生態公園及疫情狀況再研議開放的可能性。

前年縣府向交通部觀光局爭取「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」補助，投入1800萬元對鹿港鎮生態公園整體設施進行活化工程，已經完工通過驗收，縣長王惠美16日前視察，要求待所有公安和缺失都改善後，再點交公所，讓公所做相關維護。

縣長王惠美表示，這次將公園內200多棵綠樹，移植到社頭清水露營區及學校，原有北面擋風牆因樹木成林形成天然阻風屏障，南側水景牆阻擋視野，都一併拆除了，改善後視野上的穿透性十分寬廣，適合散步、運動。不少民眾也反映，灌木綠叢裡還看到小鹿，「非常療癒」、「希望公園有自己特色」。

王惠美視察也指出，入口處有落葉，草皮不足、指標不夠，還有公廁等都還待進再加強。城觀處表示，將請廠商一併再改善。

城觀處田飛鵬表示，這次改善工程，除了讓空間更具穿透性，也將區內步道動線作適度調整，破損鋪面作更新，既有溫室建物破損鋼構拆除並重新上漆，改善排水系統及草皮範圍，讓鹿港多一處遊憩好去處，增加新亮點。