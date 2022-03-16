民進黨立委何志偉。（資料照片）

民進黨立委何志偉日前以打電動比喻新式武器，被同黨台北市議員洪健益在臉書砲轟「無知」、「大放厥詞」、「不做功課」、「笑掉大牙」！

民進黨立委何志偉日前在政論節目中說這一代年輕人打電動超強的，未來其實這些新的武器、戰備等等，只要把東西寫得很清楚，就像打電動一樣，那些年輕人打電動，可能3分鐘、5分鐘就直接上手了。何志偉的一番話也被網友製成抖音影片，在網路瘋傳！

同樣是民進黨籍的台北市議員洪健益在臉書砲轟何志偉是大放厥詞，「這簡直是對國家戰力及國防規劃最無知的具體展現」，「有這樣的同志本黨還真的不需要敵人」，「這樣的發言只會被人笑掉大牙！」

洪健益分析，以空軍來說，一個飛行官的養成，前300小時每小時約15到20萬，到後期每小時可能高達70萬，培訓下來上千萬甚至上億台幣都跑不掉！洪健益語帶嘲諷地表示，「尊敬而睿智的何大立委」要不要直接把國防部預算全部刪除，只給各軍種打電動的訓練費用就好？

洪健益籲「何大立委」打算什麼時候打完電動去開戰鬥機負責驅離共機？國家一年給委員900萬的資源，只會嘩眾取寵上節目講笑話，身為同政黨的民意代表，何志偉自己不尷尬，「我都要替他感到汗顏！」