前民進黨立委郭正亮驚傳被威脅開除黨籍？時常與郭正亮談政經時事的「宅神」朱學恒14日突然爆料「郭正亮被人威脅要開除黨籍」。郭正亮15日回應，有關俄烏戰爭的消息，自己並沒有透過中國大陸方面的管道獲取，「自己從未支持過俄羅斯」。對此，國民黨台北市議員李明賢表示，「民進黨若真的開除郭正亮黨籍，那不就跟中間選民完全脫節了嗎？」

李明賢16日接受《中天新聞》專訪時證實，這件事並非空穴來風，他指出，近期的確有市議員發出採訪通知，認為郭正亮近期言論和國民黨相倡和、挺俄羅斯，和台灣人站在對立面，而提出相關質疑，這是有白紙黑字的事。

李明賢說，郭正亮被喊開除黨籍也不是第一次了，去年就曾被某位名聲不佳的前議員要求開除過，但這次俄烏戰爭，郭正亮身為政治學博士，有豐富的國際關係、兩岸關係學養，民進黨不用國際關係和地緣政治來看這場戰爭，反而是用意識形態來看待戰爭，相當不妥。

【每日必看】郭正亮被威脅開除黨籍? 本人親自回應了 宅神:太扯｜郭正亮黨籍危險？李明賢:非空穴風 真有人發採訪通知 @中天新聞 20220316

李明賢解釋，此此民進黨側翼用意識形態，把俄羅斯視為獨裁國家，進而連結抗中保台，透過挺烏克蘭保台，來帶入抗中的意識形態。

李明賢強調，俄烏戰局變化莫測，是需要相當的國際關係知識和政經經歷去判斷，包括台灣抵制俄羅斯，俄羅斯反制會不會影響台灣，這些也需要相當的背景。民進黨真的需要用意識形態去操作各種議題嗎？

最後，李明賢直言，今年雖然是選舉年，但民進黨若真的開除郭正亮黨籍，那民進黨不就跟中間選民完全脫節了嗎？是要把意識形態無限上綱到底嗎？