耐斯王子大飯店歐式自助餐推出畢業季謝師宴促銷優惠。（耐斯王子大飯店提供）

本土疫情趨緩，嘉義市飯店餐飲業紛紛搶攻花季連假訂房率、畢業季謝師宴的訂桌數，數家業者指出，訂席、訂房都逐漸回溫，阿里山櫻花季、清明節連假使得假日訂房率達8成以上，也開始推出謝師宴，以優惠方案促銷帶動買氣。

耐斯王子大飯店表示，疫情趨緩以後，客人聚會餐飲、旅遊訂房都漸漸回溫了，平常日訂房約有6成以上，假日達8成以上，此外，4月至6月進入畢業季謝師宴、母親節等餐宴旺季，也陸續有學生洽詢謝師宴，最近就有一檔大學生畢業生的謝師宴。

耐斯王子大飯店指出，發生疫情以前大部分謝師宴辦得桌數比較多，規模比較大，去年5、6月剛好疫情三級警戒，謝師宴都取消，今年謝師宴回來了，大學會分流、小規模舉辦，大約10桌以下，國高中謝師宴通常集中5、6月間數個班級一起辦，桌數就比較多。

耐斯王子大飯店表示，該飯店4月15至7月31推出謝師宴促銷優惠專案，歐式自助餐、中式合菜各有優惠方案，桌次多還有特別優惠。

承億文旅品牌長簡巧珊指出，桃城茶樣子文旅花季期間訂房率約7、8成，清明連假接近滿房，謝師宴及畢業趴主推飯店頂樓空中吧包場有優惠，包場人數約30、40人。

嘉楠風華酒店企劃部主任葉婉婷表示，阿里山櫻花季、嘉義縣市風鈴木等花季接續來到，加上嘉義的疫情相對穩定，來嘉旅客多，飯店訂房率平常約6成以上，假日幾乎客滿，清明節連假訂房已有6、7成，由於餐飲部分是無菜單料理，謝師宴會依顧客的預算來客製化。