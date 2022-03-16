國科會確定延後掛牌，據了解，原定3月中旬掛牌的國科會因和數位發展部的人事案連動，本月不會掛牌，將延後至6、7月與數位發展部一起掛牌，首任國科會主委規劃由科技部長吳政忠出任，數位發展部部長則內定政委唐鳳升任。

立法院去年12月三讀通過行政院組織改造相關修正草案，科技部改制為國家科學及技術委員會，並新成立數位發展部。由於科技部改制國科會較單純，首任國科會主委也規劃由吳政忠出任，原規劃今年3月中旬掛牌，不過，在2月底數發部長內定唐鳳升任，數發部籌備工作小組召集人、政委郭耀煌請辭後，出現戲劇性轉折。

知情官員透露，由於國科會與數發部的人事案連動，一併牽動這兩個部會的掛牌時程，根據規定，國科會主委必須由政委兼任，數發部長則非政委，而目前政院九位政委名額已滿，因此，國科會掛牌時程將延後，在立法院本會期5月底結束後，再掛牌，屆時，唐鳳若升任數發部長，就可空出政委缺。

有關首任數發部長人選，外界原本看好數發部籌備工作小組召集人、政委郭耀煌，未料2月底府院高層屬意唐鳳升任，並開始賦與唐鳳參與相關人力、業務移撥規劃等工作，消息曝光後，郭耀煌以數發部籌備工作的階段性任務已經完成，希望能返回校園任教為由，請辭政委一職。

行政院3月5日主動發布新聞稿表示，行政院長蘇貞昌非常欣賞重視郭耀煌在專業領域上的表現，而現階段仍需借重郭耀煌長才，堅持予以慰留，期能繼續襄助政務。同時，蘇揆指派唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業。

由於數位發展部的籌備工作，包括相關人力移撥與業務銜接是一項大工程，行政院正積極進行籌備，知情人士透露，數發部首任部長人選最快6月才會對外公布。

科技部未來轉型為國科會後，將有別於舊的國科會著重上游端的能量建置，新的國科會將連接上、中、下游的技術發展與產業應用，也將有效協助行政院通盤掌握各部會科技資源，妥善分配科技經費及優化使用效率；也有別於科技部在溝通協調上的侷限，新的國科會將以行政院高度，充分發揮跨域、跨部會協調功能，集中科技發展事務權責。