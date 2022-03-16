配合防疫檢測 上海南僑停工48小時 19:332022/03/16 工商 曾仁凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸疫情擴散，烘焙原料大廠南僑（1702）16日公告，旗下持股80.94％的子公司上海南僑金山一廠，因配合當地政府防疫政策，工廠實施全員48小時核酸檢測的閉環管理，即日起暫時停工，後續會配合當地政府相關規定處理。 由於公司已運用其他生產廠區調整產能及供應鏈，產品正常供應，評估此次停工對公司財務、業務並無重大影響。 而南僑廠區內，也同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障員工的生命安全與身體健康。 科技廠停工一周 產能調度受考驗 成霖、環科、映興旗下深圳廠 配合當地防疫 14日起暫時停工 #南僑 #停工 #小時 #配合當地 #全員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 持修每日打遊戲4小時鍛鍊手指 孫盛希隨身攜帶2支手機 13:112022/03/16 娛樂 富味鄉上海廠防疫停工兩天 評估財務業務不受影響 12:142022/03/16 財經 氣立大陸平湖廠配合當地防疫 暫時停工 18:232022/03/15 財經 深圳封城 富士康等數十家台廠宣布深圳廠區停工 12:102022/03/14 兩岸 王欣晨惡補韓女團舞功 每周狂練50小時 16:482022/03/15 娛樂 戴愛玲新造型吸睛 坐10小時屁股麻 04:102022/03/16 娛樂新聞 為節電盡力 雲朗觀光集團3／26晚間8點半起將熄燈10小時 13:332022/03/15 生活 疫情、失火、斷電接連發生...利空頻傳 網通廠陷多事之秋 04:102022/03/15 產業．科技 《電纜股》深圳停工 艾美特-KY：與外銷客戶協商延後交貨 07:472022/03/15 財經 深莞疫情波及台商 國台辦：配合防疫是義務責任 12:202022/03/16 兩岸 通勤2小時到內湖上班 她喊住基隆能多存6千 網一面倒勸退 11:502022/03/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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