大陸疫情擴散，烘焙原料大廠南僑（1702）16日公告，旗下持股80.94％的子公司上海南僑金山一廠，因配合當地政府防疫政策，工廠實施全員48小時核酸檢測的閉環管理，即日起暫時停工，後續會配合當地政府相關規定處理。

由於公司已運用其他生產廠區調整產能及供應鏈，產品正常供應，評估此次停工對公司財務、業務並無重大影響。

而南僑廠區內，也同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障員工的生命安全與身體健康。