受惠半導體需求活絡，上品（4770）、晶呈科技（4768）去年獲利告捷報喜。上品去年營收38.33億元，淨利9.66億元，EPS 13.94元，董事會決議配發現金8元。伴隨半導體客戶擴產需求，上品今年槽車訂單大增十倍，相關訂單將從上半年開始出貨；前二月營收年增105.48％。

此外，特殊氣體廠晶呈科去年營收年增31.3％，前三季獲利已賺贏2020年，全年EPS2.15元。晶呈科預計4月中旬掛牌上櫃，今年在高毛利業務陸續放量下，營運可望持續成長推進；前二月營收年增48.6％。

上品深耕氟素材料的加工製造領域，業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業，目前產品應用於半導體產業約76％、石化產業約13％、面板及太陽能約5％能源環保約2％。

上品提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠氟素樹脂(俗稱鐵氟龍) 廠務相關設備。去年第二季已完成彰濱三廠擴建，因半導體產業蓬勃發展，擴建產能被填滿，去年下半年再啟動擴產，今年彰濱三廠產能會較去年成長20～25％，中國嘉興廠擴建10月到位，產能再增20％。

據Grand View Search研究報告，2021～2028特殊氣體市場銷售年復合成長高達8.8％，預估2028年銷售額將可達182.2億美元。

晶呈科營運據點包括竹南、台南及中國南京，半導體製程特殊氣體製造營收占比約九成，內外銷比為7比3，除台灣外，產品也銷往日本、韓國、中國、新加坡、俄羅斯等地。目前逾十項特殊氣體應用於半導體廠先進製程，部分產品市占率更高達40％以上，甚至國內外許多知名半導體大廠皆指定為先進製程主要供應商。