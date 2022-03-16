美國罕疾組織年度大獎首見台灣業者。藥華藥（6446）宣布喜獲美國罕見疾病組織NORD（National Organization for Rare Disorders）年度「行業創新」大獎，為台灣第一個獲得此項殊榮業者，更把本土研發的罕病新藥直接推上國際舞台。

藥華藥執行長林國鐘表示，這次以新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b，簡稱Ropeg）獲獎，同時獲獎的還有美國上市公司Apellis等六家業者。先前BESREMi也獲得美國國家綜合癌症網路NCCN（National Comprehensive Cancer Network）入選治療指南。新藥連續獲得美國本土肯定，有助全球業務推展。

此外，藥華藥攜手嘉義長庚紀念醫院，創立台灣首座骨髓增生性腫瘤治療及研究中心，16日舉辦揭牌儀式記者會，期許結合產學資源與研發能量共同深研骨髓增生性腫瘤領域的研究與發展、造福更多病患。

此外，骨髓增生性腫瘤（MPN）是一種因造血幹細胞基因突變而導致血球異常增生的血癌，主要疾病包括了慢性骨髓性白血病（CML）、真性紅血球增生症（PV）、原發性血小板過多症（ET）、骨髓纖維化（MF）等。台灣約有1萬名MPN病患，但在MPN疾病的診斷與治療方面，目前仍存在未被滿足的需求。

藥華藥指出，自行研發的新一代創新型長效干擾素目前已獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國FDA核准使用於成人PV患者並上市銷售，引起國內外MPN醫師及病患的高度迴響。