資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所16日攜手中華民國無店面零售商業同業公會（CNRA）舉辦「2022年零接觸經濟下智慧零售商機與展望」論壇。

後疫情時代加速驅動全球經濟與產業數位轉型，引爆元宇宙、零接觸商機等創新變革，在市場環境快速變化的趨勢下，無店面零售業掌握新零售商機。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，疫情在全球蔓延已逾兩年，對於全球經濟、企業與個人都造成了重大影響。面對後疫情時代，消費模式與產業生態不斷變化，零接觸商機持續發酵，企業宜採取數位轉型、虛實整合的營運模式，以迎戰OMO全通路新零售時代。

中華民國無店面零售商業同業公會理事長王令麟表示，2021年在疫情衝擊之下，台灣無店面零售業表現仍十分強勁，銷售額達3,752億元，年增率15％，較整體零售業增長將近五倍。無店面公會目前會員企業近250多家，透過辦理多元活動，將持續協助業者掌握最新市場趨勢，鏈結國際市場。

新竹物流股份有限公司總經理李正義指出，少子化讓物流產業面臨人力挑戰，疫情更推升消費者線上購物需求。面對龐大湧入的訂單，新竹物流以供應鏈成本優化策略，打造自動化轉運中心，最大處理能力每日可達95萬件。更以AI大數據，發展出全台第一套MIT 智能倉儲AGV（自動導引運輸車）系統，及台灣首創自駕物流車，以演算法規劃最佳班次，精準優化供應鏈最後一哩路的服務。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰則表示，在MarTech時代之下，電商作為新興的零售媒體，掌握第一方數據與平台的流量資源，透過蝦皮X Google廣告、蝦皮X Facebook廣告、站內關鍵字與關聯廣告，從搜尋廣告、社群媒體廣告到零售媒體廣告，抓住消費歷程每一個節點，實現行銷漏斗的最終轉換。

廖君凰表示，隨著線上購物需求成長，數位廣告紅利龐大，低成本、高轉換率挹注品牌線上業績，蝦皮購物開放電商數據，幫助品牌瞄準消費者的搜尋、瀏覽與購買三大關鍵行為，掌握再行銷與新客拓展的龐大商機。

另91APP資深副總經理汪君羽表示，在疫情下，零售進入到D2C商務年代，已有許多零售品牌正積極透過電商及虛實融合OMO全通路的營運，建立D2C（Direct-to-Consumer）直接面對消費者的「品牌直營」模式，消費者不僅獲得更好的數位服務，品牌更能掌握第一方消費行為與全景數據，營運上可有效溝通與追蹤成效，而品牌要能達到D2C的經營，OMO則是關鍵方法。

至於如何邁向台灣資本市場，台灣證券交易所上市二部中級專員莊上逸表示，台灣集中市場無論是發行面或是交易面，皆呈現成長趨勢。創新板提供具關鍵核心技術、創新能力、創新經營模式之企業進入資本市場籌資新選擇。上市條件訂有3類，第1類市值達新台幣15億元以上，最近一年營業收入不低於1.5億元，須證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金；第2類僅限生技企業，市值達30億元以上，須證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金達125％。若屬新藥研發公司，其核心產品須通過第1期臨床試驗；第3類市值達40億元以上，須證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金達125％。

莊上逸表示，目前創新板推動企業遍及各新經濟產業，涵蓋生技醫療、電動車、半導體、綠電及再生能源等產業。證交所亦辦理多場商機媒合活動，以持續打造有利的投資與籌資環境，助力企業成功進入資本市場。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理洪麗雀表示，數位新經濟的特徵包括國界模糊跨境交易盛行、資訊不對稱的優勢逐漸降低、跨業競爭加劇產業界線模糊、獨佔及寡佔事業具主導優勢等。數位稅的課徵對象為仰賴大量數據資料的經濟活動，因此各國已著手推動各自版本的數位稅。目前全球尚未有統一的數位稅課徵標準，此議題更被各國政府列為關注重點，建議企業宜掌握數位經濟下課稅議題發展及稅負成本，並及早因應。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩、凌群電腦股份有限公司總經理劉瑞隆、走著瞧股份有限公司 （Gogolook）共同創辦人暨執行長郭建甫及愛卡拉互動媒體股份有限公司（iKala）共同創辦人暨執行長程世嘉也一同參與座談會。

面對後疫情時代，零售產業的挑戰與發展、數位轉型浪潮，AI賦能的挑戰與發展、數位科技演進中，資安防護的挑戰與發展進行交流與觀點方享，並創建更多企業合作之機會，協助企業在市場變局中持續穩健前行。

盧志浩指出，社交距離、遠距工作模式推升線上購物需求增長，帶動業者積極拓展虛實融合營運模式，迎戰OMO全通路新零售時代。在疫情推波助瀾下，消費模式與產業生態不斷變化，建議企業瞭解最新市場趨勢，及早布局未來發展策略，瞄準新商機。