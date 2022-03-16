「彈星談心」策劃王學彥(前左二)表示，多年前在立陶宛參與馬里揚波藝術節，當時主辦單位安排演出團隊在當地天文台演出作曲家觀星創樂的成果，那份感動至今難忘，也催生了這場音樂會。(郭吉銓攝)

彈撥樂器長久以來在現代國樂團中占有不可或缺的地位，台灣國樂團這次透過以水、火、風、土4大星座導向創作，藉由協奏、室內樂的方式，讓觀眾體驗不同的聲音與星空綺想。(郭吉銓攝)

彈撥樂器晶瑩剔透顆粒般的音符，宛如天上繁星，台灣國樂團推出「彈星談心」音樂會，以彈撥樂器為主角，用揚琴、琵琶、柳琴等樂器獨特演奏技法與音色，訴說音樂與星空的故事。(郭吉銓攝)

阮以其出色的音響融合性和便於演奏和聲的長處，在國樂團彈撥樂器中占有一席之地。(郭吉銓攝)

柳琴是彈撥樂器的高音樂器，穿透力強，不易被其它樂器所掩蓋，常用來演奏高音區的主旋律，有時也演奏華麗、技巧性高的華彩樂段。(郭吉銓攝)

台灣國樂團推出「彈星談心」音樂會，以彈撥樂器為主角，用揚琴、琵琶、柳琴等樂器獨特演奏技法與音色，訴說音樂與星空的故事。(郭吉銓攝)

國立傳統藝術中心臺灣國樂團將於3月19日下午2時30分於臺灣戲曲中心大表演廳，舉辦《彈星談心》音樂會，以彈撥樂器為主角，用揚琴、琵琶、柳琴、阮、三弦、古箏獨特的音色及演奏技法，講述一段音樂與星空的故事。

《彈星談心》策劃起心動念王學彥於多年前在立陶宛參與馬里揚波藝術節，主辦單位安排演出團隊於當地天文台演出作曲家觀星創樂的成果，那份感動至今難忘，因此催生了本場音樂會。國立傳統藝術中心劉麗貞團長表示：「王學彥老師的策劃，展現彈撥樂器精煉技法及絢麗音色，並結合影像視覺畫面，隨著音樂情境轉換樂曲氛圍，將帶給觀眾聽覺與視覺雙重饗宴」。臺灣國樂團則邀請三位著名作曲家－李哲藝、黃俊達及高平老師，為這場音樂會依星座主題創作全新作品。

彈撥樂器長久以來在現代國樂團中佔有不可或缺的地位，本次透過以水、火、風、土四大星座導向創作，在三維空間的宇宙天體，讓顆粒音色的樂器，藉由協奏、室內樂的方式，讓觀眾來體驗不同的聲音思維與星空綺想，並且在曲中找到屬於自己的共鳴；例如水象星座樂曲《掌上風波》與《舟中吟》探詢靈魂深處，好似溫柔沉靜的搖籃曲；火象星座樂曲《輝耀的日光》與《庫依幻想》展現熱情與衝勁，富衝勁的節奏與積極向上的和聲具有源源不絕的活力；風象星座樂曲《風裡的詩》與《風中搖擺》帶來風中的不確定性，但又瀟灑地於風裡起舞；土象星座樂曲《雲戲》與《魔羯女》在發展的音型中慢慢加入各式的變化，表現與時俱進的意志力及過人的耐力。

在各式星象音樂中的個性起伏，也代表著人生旅程的起起落落，相信每個人都能從中映照出自己的影子，台灣國樂團邀請聽眾入場一起彈星談心。