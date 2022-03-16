國立傳統藝術中心臺灣國樂團將於3月19日下午2時30分於臺灣戲曲中心大表演廳，舉辦《彈星談心》音樂會，以彈撥樂器為主角，用揚琴、琵琶、柳琴、阮、三弦、古箏獨特的音色及演奏技法，講述一段音樂與星空的故事。
《彈星談心》策劃起心動念王學彥於多年前在立陶宛參與馬里揚波藝術節，主辦單位安排演出團隊於當地天文台演出作曲家觀星創樂的成果，那份感動至今難忘，因此催生了本場音樂會。國立傳統藝術中心劉麗貞團長表示：「王學彥老師的策劃，展現彈撥樂器精煉技法及絢麗音色，並結合影像視覺畫面，隨著音樂情境轉換樂曲氛圍，將帶給觀眾聽覺與視覺雙重饗宴」。臺灣國樂團則邀請三位著名作曲家－李哲藝、黃俊達及高平老師，為這場音樂會依星座主題創作全新作品。
彈撥樂器長久以來在現代國樂團中佔有不可或缺的地位，本次透過以水、火、風、土四大星座導向創作，在三維空間的宇宙天體，讓顆粒音色的樂器，藉由協奏、室內樂的方式，讓觀眾來體驗不同的聲音思維與星空綺想，並且在曲中找到屬於自己的共鳴；例如水象星座樂曲《掌上風波》與《舟中吟》探詢靈魂深處，好似溫柔沉靜的搖籃曲；火象星座樂曲《輝耀的日光》與《庫依幻想》展現熱情與衝勁，富衝勁的節奏與積極向上的和聲具有源源不絕的活力；風象星座樂曲《風裡的詩》與《風中搖擺》帶來風中的不確定性，但又瀟灑地於風裡起舞；土象星座樂曲《雲戲》與《魔羯女》在發展的音型中慢慢加入各式的變化，表現與時俱進的意志力及過人的耐力。
在各式星象音樂中的個性起伏，也代表著人生旅程的起起落落，相信每個人都能從中映照出自己的影子，台灣國樂團邀請聽眾入場一起彈星談心。
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