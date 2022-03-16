緬甸華僑李國輝5年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死。一審至台灣高等法院更二審4度將李男判死，最高法院撤銷後，高院更三審16日進行延押訊問，李說身體不舒服數月了，他的律師希望法官調查是否適合繼續羈押。
54歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。
緬甸華僑李國輝5年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死。一審至台灣高等法院更二審4度將李男判死，最高法院撤銷後，高院更三審16日進行延押訊問，李說身體不舒服數月了，他的律師希望法官調查是否適合繼續羈押。
54歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。
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