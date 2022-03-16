俄烏戰火持續延燒，世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）示警，雖然戰火和制裁讓物價漲幅更為劇烈，但人們和企業千萬不要囤積糧食和汽油；此外，他還提醒，制裁對全球經濟的影響將會超越戰爭本身。

路透社報導，周一華盛頓郵報舉行的線上活動中，馬爾帕斯表示，制裁對全球經濟所造成的影響，將會超越戰爭本身；不過他補充，制裁和戰火不會中斷全球經濟復甦，使全球GDP下滑。

馬爾帕斯預估，全球各地的生產商會做出強勁的反應，評估需調整供應，所以人們沒有必要囤糧；另外，他預計俄羅斯、烏克蘭以外的能源和糧食供應將大幅增加，這會緩和戰爭爆發所帶來的價格飆漲，且對維持復甦有正面效益。

馬爾帕斯補充，有鑑於農糧調整期約一年的時間，能源提升供應的增速可能會比糧食供應還要快，「在目前情況下，正確的做法不是加倍購買糧食和汽油囤積，而是要知道這世界是一個活躍的全球經濟，會即時做出反應，有足夠的產能因應需求」。

另外，馬爾帕斯表示，俄羅斯外匯存底遭凍結的情況下，俄羅斯為償還債務做出艱難的決定。俄羅斯財政部周一宣布，準備透過盧布支付2筆外幣債券，而非美元。

馬爾帕斯說，「制裁的後果影響深遠，對俄羅斯而言很嚴重，盧布重貶，直接影響俄羅斯人民的生活」。