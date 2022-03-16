高雄42歲王姓男子15日晚間8時許駕駛黑色自小客車行經鳳山區光復路時與騎乘機車的唐姓母女發生擦撞，導致母親骨盆骨裂、女兒身上多處擦傷，警方到場後對王男酒測，其酒測值高達0.25mg／l，員警依法逮捕王男。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄再傳酒駕傷人案！42歲王姓男子15日晚間8時許駕駛黑色自小客車行經鳳山區光復路時與騎乘機車的唐姓母女發生擦撞，導致母親骨盆骨裂、女兒身上多處擦傷，警方到場後對王男酒測，其酒測值高達0.25mg／l，員警依法逮捕王男，並依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，王男15日晚間駕駛自小客車沿鳳山區光復路西向東方向行駛，不慎追撞前方騎乘機車的唐姓母女，警消接獲報案後，立即到場處理，發現母女重摔在地，導致騎機車的唐母骨盆骨裂，而女兒則是有多處擦挫傷，救護人員緊急將母女送醫治療，幸虧並無生命危險。

警方現場對王男實施呼氣酒測值達0.25mg／l，已超過法定酒測標準值，王男向警方供稱，自己跟朋友於前鎮區夜市飲用啤酒後，自認為意識清醒仍可自行駕車返家，未料發生追撞事故，事發後相當後悔。警方依法逮捕王男，並依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。