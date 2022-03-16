中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會期間，被問及中方如何向國際社會證明不會向俄羅斯提供軍事裝備。他說，美方個別官員散布謊言時都叫不具名官員、匿名官員，批評對方有本事說謊，為什麼不提供自己的名字。

趙立堅就美國官員稱俄羅斯向中國發出提供軍事裝備請求說：「中國有句話叫撒謊不打草稿」。美方個別官員散布謊言時都叫不具名官員、匿名官員，批評對方有本事說謊，為什麼不提供自己的名字。