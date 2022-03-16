外媒關注中國是否軍援俄羅斯 陸外交部回應嗆一句 20:022022/03/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國外交部發言人趙立堅。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會期間，被問及中方如何向國際社會證明不會向俄羅斯提供軍事裝備。他說，美方個別官員散布謊言時都叫不具名官員、匿名官員，批評對方有本事說謊，為什麼不提供自己的名字。 趙立堅就美國官員稱俄羅斯向中國發出提供軍事裝備請求說：「中國有句話叫撒謊不打草稿」。美方個別官員散布謊言時都叫不具名官員、匿名官員，批評對方有本事說謊，為什麼不提供自己的名字。 楊潔篪、蘇利文羅馬會 美警告中國 援俄將受連帶制裁 別步俄後塵 美警告大陸勿挑釁鄰國 #趙立堅 #說謊 #中國 #俄羅斯 #軍事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙烏地傳與中國洽商 人民幣支付油款 11:342022/03/16 財經 退出歐洲理事會後續效應 俄羅斯恐恢復死刑 12:152022/03/16 國際 我駐俄代表遭俄羅斯訓斥 吳釗燮澄清：只是意見交換 14:072022/03/16 政治 中國常駐聯合國代表 張軍：世界不需要新冷戰 04:102022/03/16 產業財經 中國調和 見龍在田 04:102022/03/16 時論廣場 陸外交部：反對制裁立場明確 敦促美勿損害中方權益 16:512022/03/16 兩岸 澳洲補助49億推稀土產業 防陸壟斷關鍵礦物 11:002022/03/16 國際 台灣真正的危險 霸權的解體與重組 04:102022/03/16 時論廣場 防遭俄入侵行動波及 北約擬強化東歐軍力部署 13:522022/03/16 國際 6千僑民在烏克蘭 陸駐美大使投書駁知俄將入侵 12:132022/03/16 國際 史上首次！歐洲理事會大會216：0 開除俄羅斯會籍 06:542022/03/16 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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