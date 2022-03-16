類比IC廠致新（8081）16日召開董事會通過去年財報，合併營收94.15億元，歸屬母公司稅後淨利21.81億元，同創歷史新高，每股淨利25.45元。董事會決議每普通股擬配發16元現金股利，股息配發率約達63％，以昨日收盤價236.5元計算，現金殖利率達6.7％優於預期。

致新去年合併營收94.15億元，較前年成長27.1％，平均毛利率年增10.5個百分點達48.3％，營業利益27.96億元，較前年成長約1.05倍，歸屬母公司稅後淨利21.81億元，較前年成長1.07倍，每股淨利25.45元。致新去年受惠於電源管理IC缺貨及價格調漲，年度營收、營業利益、稅後淨利均創歷史新高。

致新公告2月合併營收年增26.7％達7.88億元，累計前二個月合併營收16.03億元，較去年同期成長12.0％。法人預估致新第一季營收介於22～24億元之間，與上季相較約是季減5.7％到季增2.8％之間，毛利率介於47～51％之間，表現優於預期。