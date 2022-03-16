自行車代工大廠-愛地雅（8933）今日公布2021年度財報，合併營收46.13億元，年增14.68％，稅前淨利暴衝到1.2億元、創下近五年新高，年增幅高達16倍，EPS 0.29元，較2020年大增六倍！

愛地雅去年第四季出貨暢旺，單月平均營收站上4.6億元以上的水準，挹注第四季單季EPS 0.14元，幾乎賺贏前三季累計的0.15元。愛地雅16日股價逆勢收紅盤。

愛地雅近年來轉攻高單價電動輔助自行車（E-bike）有成，近期通過國際品牌大廠電動自行車車架設計開發認證，預計今年6月起開始出貨；此外，看準歐洲電動自行車持續熱銷，為就近短鏈供應市場，愛地雅波蘭廠將進一步擴大產能，搶攻歐洲電動車市場。

愛地雅積極調整電動自行車及傳統自行車的銷售結構，去年電動自行車代工業務提高到七成以上，未來透過強化車架設計開發能量，加上台灣、大陸及歐洲三地的製造成本優勢，積極爭取高單價電動自行車代工大單，以提高營業毛利。

愛地雅目前滿手訂單，今年前二月合併營收6.69億元，年增17％。法人表示，愛地雅自行研發的高價電動自行車車架大單，將自Q3起開始出貨，可望挹注2022年全年營收與獲利同步大幅成長，年營收看增五成以上、EPS上看1元以上可期。