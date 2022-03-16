近來因俄烏衝突導致主要股市劇烈震盪，加上美國升息在即，市場彌漫濃濃的不確定性，反應市場恐慌情緒的VIX指數快速飆高，VIX指數自2月9日低檔19.96以來，到了本月7日，近月上升超過八成至36.45，重回歷史高檔區。元大投信指出，從歷史經驗來看，戰爭利空對於台股的影響僅為短期情緒面衝擊，不會改變股市的長期走勢。隨著台股企業獲利持續增長，加上台股今年可望有平均4％以上現金股息殖利率的保護，可望提供良好的下檔支撐。對於有充裕資金，想要逢低加碼的投資人，此時更要慎選投資標的，以降低短期風險，也能掌握市場反彈時的漲升機會，而擁有較優異的經營管理與財務體質的ESG企業，無疑是當前逢低布局的投資首選。元大台灣ESG永續ETF研究團隊指出，以台灣第一檔綜合考量ESG三大面向表現的臺灣永續指數為例，自2016年以來，其含息報酬相對台股加權股價指數，多有抗跌領漲的表現，且其累積含息報酬更以169.9％，領先臺灣加權股價指數的158.2％(截至2022/3/7)。顯示擁有ESG特色的投資標的，確實有機會創造優於大盤的報酬。其優異的績效成績，也獲得勞動基金運用局採用，用以做為全委代操績效指標之一。據金融服務資訊商Refinitiv Lipper資料，2021年全球有超過6,000億美元流入ESG資產，追蹤臺灣永續指數的元大臺灣ESG永續ETF亦獲得資金大舉流入，規模順勢突破百億新台幣。另外，依證交所統計，在券商辦理的定期定額買台股服務中，至1月底，00850的定期定額戶數增長至超過13,457戶，排名高居第7名，較去年同期間8,533戶大增近六成，可見有ESG選股因子的相關ETF，得到小資族的高度認同。元大投信指出，隨著全球面臨愈來愈嚴重的氣候變遷、通膨高漲等問題，當前又有利率開始走升以及俄烏戰雲密布等風險橫阻在前，依據永續投資理念篩選的企業，更有機會從容應對未來所面臨的嚴峻挑戰，長期而言最具成長潛力。值此市場劇烈波動之際，投資人可將ESG永續相關ETF做為逢低布局或是定期定額的首要投資標的，有攻有守地來面對現階段的投資挑戰與機會。根據統計，俄烏戰爭發生以來，台股投資人把握危機入市時機，這段期間最受青睞的ETF類型，包括權值型、ESG、高股息與科技型ETF等。永豐投信建議，不妨藉由ETF逢低布局優質的台股ESG、科技智能車供應鏈等標的，一方面分散風險，同時也蓄積長線爆發能量，過去7次的戰事危機僅為區域型的衝突，未演變為世界大戰，並且全球經濟仍維持成長腳步，因此在短期的利空因素消化後，市場將會把焦點轉往基本面與題材面皆佳的標的，戰事未擴大、經濟續成長的情況下，台股仍可望重回多頭格局，此時下跌將是逢低布局好時機。