台灣民眾黨立委邱臣遠今天16日質詢爆料指出，因外交部長吳釗燮一篇批評俄羅斯發動「野蠻戰爭」的個人推文，讓我駐俄羅斯代表耿中庸被俄羅斯外交部叫去「訓斥」；對此，吳釗燮回應表示，「不是被訓斥，只是正常意見交流，也沒有提到他的推文」。前民進黨立委郭正亮表示，雙方「相堵ㄟ丟」，不要以為俄羅斯卡不到台灣。

郭正亮16日在《國民大會》節目中表示，吳釗燮大概的意思是語氣不好的意見交換， 這就是外交用語。可是大家都知道「相堵ㄟ丟」（台語，意指走著瞧、遲早會遇到之意）」，你真的認為俄羅斯不能卡台灣嗎？比如台灣有漁船在海嵾威捕魚，會不會有用到有修理站的時候；還有萬一台海有戰事，日本想來幫忙，俄羅斯也可以卡它一下，所以要想遠一點，不要以為俄羅斯卡不到台灣。

吳釗燮日前接受捷克媒體專訪時表示，台灣因為譴責、制裁俄羅斯，遭對方列入48個不友善國家與地區內，「我們深感自豪」。郭正亮認為，講這個太不負責任。日本、韓國考慮到未來和俄羅斯能源的關係，就比較低調，像日本已經公布要抵制俄羅斯的半導體相關產品，但公布以後就安靜下來。反觀台灣，他不禁說，很少看到外交部長實質作為少，卻還嘴秋的。

郭正亮指出，我們政府要去想想未來會不會被俄羅斯卡到， 像北約最核心的精神是集體安全，也就是只要得罪其中一國，大家一起打，因此，俄羅斯對北約30個會員國就會很謹慎；但我們和烏克蘭一樣，都不是北約的成員。