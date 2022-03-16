派翠克摸恐怖箱全場尖叫不斷。（東森提供）

噪咖網路節目《小姐不藏私》今（16日）晚將播出最新一集，派翠克與Mia、筱筱、Sabrina出去兩天一夜，並在飯店玩起真心話大冒險。不料遊戲進行到後面越來越失控，筱筱和Sabrina將她們的超狂性經驗都講出來，在節目中，更是內衣曝光、玩噁心恐怖箱樣樣來，讓Sabrina崩潰喊：「你們（製作單位）真的很狠欸，是我我會哭欸！」

在搜包環節時，派翠克竟一把掏出Mia的內衣，引起全場驚嚇大叫，原來Mia把內衣放在包包最上面，位置很明顯，讓派翠克誤以為只是睡衣，沒想到拿出來真的是內衣，讓他嚇得半死，直說：「我當下超想找個洞躲起來，因為真的太尷尬了。雖然我跟Mia認識多年，熟歸熟但對方畢竟是女生，對她很不好意思。」

節目中派翠克被懲罰玩恐怖箱，要把手伸進裝有上百隻麵包蟲的箱子裡。派翠克手正要伸進去，就看到全場工作人員都拿起手機要拍，讓他立刻察覺不妙，還邊摸邊崩潰喊：「好冰！怎麼有一種咕嚕感啦！」最後Mia被拱幫派翠克猜恐怖箱，沒想到手還沒碰到，她就被派翠刻嚇到，差點把整箱麵包蟲翻到對方身上。

派翠克事後回憶仍心有餘悸，直呼麵包蟲摸起來的噁心程度，完全是他無法接受的，「我回家手上都還有麵包蟲的味道，那幾天完全不敢摸軟軟的東西，因為真的太可怕了。」Mia更表示自己超怕各種昆蟲類，「完全沒想到製作單位會放活體，我摸到當下只感到噁心，還要拚命ㄍㄧㄥ著以免哭出來。但又難得能體驗綜藝節目摸麵包蟲的環節，覺得有點好玩。」《小姐不藏私》每周三晚9點在《小姐不熙娣》FB、YouTube平台首播上架。