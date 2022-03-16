籃網球星班西蒙斯（Ben Simmons）本季尚未登場，總教練納許（Steve Nash）16日賽前練球時向美媒ESPN表示，他對於西蒙斯在例行賽回歸「懷抱極大的希望」。納許說：「他最近幾天在復健，強化肌肉，還在做非球場的鍛鍊。」球隊出征魔術的時候，西蒙斯也沒有隨隊。

納許說：「我們先前最大的嘗試是讓他盡可能參與一切，當他跟著球隊的時候，我們要他參加每個會議與演練，一起觀看比賽影片。我們希望他同進同出，但是我們得做出衡量。」納許認為長途的巴士和飛機旅途未必對西蒙斯有好處，這次沒要求他跟來。

西蒙斯11日跟著籃網客場對戰費城七六人，雖然只是充當觀眾，照樣被噓得非常慘。七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）罰球的時候，全場觀眾齊聲大喊：「Fu*k Ben Simmons!」有人覺得罵的不夠過癮，自行印製了辱罵西蒙斯的T恤。

納許主要是給西蒙斯熟悉球隊比賽的機會，他不期望西蒙斯能夠立即跟上，但有信心他最終可以融入系統。西蒙斯如果復出預計會打控球後衛，他最後一次健康的球季2020-21繳出場均14.3分、7.2籃板、6.9助攻，生涯投籃命中率56%，罰球命中率59.7%。

西蒙斯平均年薪超過3500萬美元，他2024-25球季可領4000萬美元。他的姓名在現代網路辭典成為一個專有名詞，意涵是「一個6呎11吋的懶蟲，未來的上海大鯊魚隊控衛。」