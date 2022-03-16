駐日代表謝長廷今天在日本執政黨自由民主黨會議上演講，針對俄羅斯侵略烏克蘭一事，他強調，絕不容許以武力改變現狀這種破壞國際社會的暴行，台灣盼與美日等國攜手合作。

日本朝日新聞報導，謝長廷今天受邀在自民黨的會議上發表演講時言及俄羅斯侵略烏克蘭一事時強調，對台灣而言，此事絕對不能置身事外。

報導說，針對俄羅斯侵略烏克蘭，日本首相岸田文雄曾指出，此舉影響到包含亞洲在內的國際社會。言下之意，日本憂心台灣有事（有緊急狀況），美日嚴防「以武力片面改變現狀」的行徑將波及亞洲。

謝長廷表示，中國持續對台灣在經濟上、政治上、軍事上進行施壓。他說，在亞太地區，台灣盼與美日等國建立未來50年、100年的和平與穩定的基礎。

自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久說：「包含台灣在內的區域的安全保障，一定要比以往更認真思考才行。日本一定要明確表態才行。」

日本富士電視台新聞網（FNN）也報導謝長廷在自民黨的會議上指出，俄羅斯侵略烏克蘭一事，對台灣而言，絕對不能置身事外。謝長廷此言透露出危機感。

報導說，謝長廷認為以武力改變現狀的行徑是破壞國際秩序的暴行，強調理念相近的國家一定要團結，堅毅面對才行。

此外，謝長廷強調，台灣期待兩岸關係的緊張能緩和，但一定要盡全力阻止（中國）片面改變現狀的行徑，堅持守護自由與民主。

他指出，日本是7大工業國集團（G7）當中唯一的亞洲國家，台灣期待日本在國際社會扮演重要角色。