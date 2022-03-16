壓縮機大廠瑞智精密16日董事會去年財報，去年壓縮機合併銷售2,026.01萬台，合併營收226.01億元，雙雙飆史上新高，原物料上漲速度超過售價漲幅，侵蝕獲利，稅後淨利5.18億元、EPS為1.08元，董事會決議每股配發現金股息0.7元。

瑞智表示，瑞智去年銷售量及合併營收，同創歷史新高紀錄，主因是疫情趨緩，歐美出口訂單需求暢旺，非家用空調產品較前年增長，加上原物料及運輸成本上漲，下游空調業提前備貨，以及因應原物料上漲調整售價所致。但整體獲利仍因調價速度不及原物料上升速度，及受全球海運因塞港缺櫃漲價影響，運輸成本增加，去年獲利比前年下降。

瑞智指出，2022年在烏俄戰爭與疫情反覆的不確定情況下，市場上，原物料價格與運輸成本依舊處於高位，瑞智將持續與客戶協商調漲售價，以追求合理利潤，同時投入研發產品改良設計，以降低成本提升競爭力。

瑞智16日董事會決議，每股配現金股利0.7元，配發率64.8％，高於去年49.6％，以今日收盤價17.9元計算，現金殖利率約3.9％。