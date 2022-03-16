東元電機（1504）16日召開董事會，通過總經理連昭志65歲屆齡申請退休，以及新任總經理由前福特六和總裁范炘接任的人事任命案，同時通過去年財報，EPS 2.38元創歷史新高，並決議擬配發現金股息1.35元。

東元新任總經理范炘人事案將於4月7日生效，范炘現年60歲，擁有美國密西根大學機械工程博士學位，曾任福特六和汽車總裁，以及在鴻海集團鴻騰精密董事長特助，在汽車產業資歷逾20年，工作地點包括台北、大陸、北美、和歐洲等，國際歷練豐富，並歷經財務、採購、工程、管理等多元職務，產業資歷完整。

一般認為，近年東元積極切入電動車市場，熟稔汽車產業的范炘，能為東元經營團隊注入新思維，加強開創性發展。

連昭志則是在2001年加入東元集團，在東元集團服務超過20年，先後帶領機電事業及資訊電子事業群等部門，積極拓展業務版圖；2018年接任總經理， 任內營收獲利均有顯著成長，並在管理面力行專案績效追蹤機制，大大提升經營績效，未來連昭志也將轉任顧問，提供經驗傳承協助東元發展。

此外，東元董事會亦通過去年財報，去年營收525.6億元、年增14.7％，創七年新高；淨利50.1億元、年增42.8％，每股純益2.38元，創下歷史新高，同時通過去年股利政策，擬配現金股息1.35元，股利政策亦創下近年新高，以16日收盤價29.55元計算，現金殖利率約4.6％。

東元指出，去年包括機電系統、智慧能源、與智慧家庭三大事業群業績均同步有雙位數的成長，加上轉投資富邦媒因其股價上漲，依其公允價值認列逾10億元獲利，帶動整體獲利有較明顯的增長，若扣除業外，整體核心業務的獲利年增率約有15％，每股獲利逾1.8元。