農曆年後全球股市震盪未歇，不過，台股表現相對抗跌，加上國內投資人勇於逢低布局，帶動2月主動式操作的台股基金規模止跌回升，單月增幅達4.55％，明顯優於整體境內基金的0.73％。

全球股市2月延續元月跌勢收黑，不過，境內基金市場仍給力，根據投信投顧公會公布的最新數據顯示，2月境內整體基金規模續增357億元，總規模略微回升至4,909億元；在各主動式操作的基金類型中，以台股基金表現最為突出，國內投資股票型增加173億元、增幅達4.55％，規模較小的國內投資平衡型、國內投資組合型、國內ETF連結基金增幅分別亦有0.52％、7.93％、4.08％。

也因為看好行情後市，除了規模增加，投資人亦持續加碼。據統計，台股基金2月整體處於淨申購狀態，其中，申購逾1億元的有23檔、逾2億元的有11檔，主要由復華、統一、安聯、國泰、野村及國泰等各家招牌基金包辦，顯示台股基金市場有大者恆大趨勢。

展望後市，復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，目前台股本益比評價仍屬合理、長多格局將延續，惟近期因地緣政治變動、通膨及美國升息等因素影響市場投資信心，使大盤轉趨震盪，預期在戰事等不確定因素未除前，建議以買黑不買紅方式布局穩健操作。

復華投信建議，若擔心市場不確定因素干擾，錯過波段進場時機，建議善用投資方法，藉由定時定額平均成本及分散風險，或以一筆資金透過金複合投資法在行情震盪低檔時期，提高中長期投資效率。