晶圓代工廠茂矽（2342）16日召開法人說明會，去年受惠於功率半導體晶圓代工接單強勁及調漲價格，全年稅後淨利2.45億元創14年來新高，每股淨利1.58元，董事會決議去年下半年配發0.5元現金股利，等於去年盈餘共配息1元。

茂矽去年受惠於金氧半場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）等晶圓代工接單暢旺，產能供不應求並逐季調漲價格，年度合併營收19.52億元，較前年成長5.8％，平均毛利率年增2.4個百分點達25.1％，營業利益率年增1.6個百分點達13.4％，稅後淨利2.45億元，較前年成長11.4％，每股淨利1.58元。

茂矽公告2月合併營收月增1.7％達1.73億元，較去年同期成長29.6％，單月營收維持高檔，累計前二個月合併營收3.43億元，與去年同期相較成長30.4％。茂矽對今年營運維持樂觀看法，其中IGBT持續放量出貨，由於車用晶片持續缺貨，茂矽今年將搶攻車用市場以爭取更多晶圓代工訂單。

茂矽今年上半年接單滿載，積極搶攻車用市場是茂矽今年營運重點，去年出貨占比約達20％，今年將持續成長並以挑戰25％為目標。