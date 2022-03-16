歐買尬集團（3687）繼綠界科技（6763）後再敷小金雞歐付寶（6878），旗下電子支付子公司歐付寶（6878）將於明（17）日登錄興櫃，為全台灣電子支付公司中最先邁入資本市場的業者。

歐付寶董事長林一泓表示，展望2022年，歐付寶將不會加入電支產業的補貼流血戰，而是聚焦在四大業務，其中包括與歐買尬旗下第三方支付子公司綠界科技（6763）合作，互相導流連結歐付寶支付業務，預計2022年集團處裡的代收金流量將有望達900～1000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶。法人估，集團旗下公司聯手，預計一年內將可以帶動15％～20％的轉換率，創造更多獲利空間。

歐付寶2011年成立，2015年取得電子支付執照，是台灣電子支付產業中的先進者，目前資本額7.26億，主要股東會集團母公司歐買尬持有36.18％，集團員工及親屬持有53％，加起來已將近九成，股權相當集中。策略投資夥伴則有從事POS產業的振樺電子（8114）、兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等。

林一泓表示，目前歐付寶提供的服務包括如多元的收付款、如台灣國內線下商家POS掃碼支付、QR CODE掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的「斗內」（贊助）模組等。

受到電子支付法規延宕影響，林一泓表示，因為法規尚未明朗，歐付寶2018年～2021年三年時間採取低調營運，同時也將行銷費用大幅減少，並深化基礎建設，帶動2018～2019年財務數字大幅改善，並發展相關專利以及強化線上電商需要的服務與內容。

2021年7月新版《電子支付機構管理條例》正式上路，整合電子支付、電子票券支付生態圈，不同電支平台可以相互轉帳，同時可進行外幣買賣、國內外小額匯兌、紅利積點整合折抵等多項新業務。林一泓認為，新版法規實施後，等同於產業「東風」已到，可辦理的業務範圍更廣，對電支業者將會是一大商機。歐付寶2021年全年虧損1,955.3萬元，每股淨損0.27元，但預期修法之後，2022年營運將迎來新的契機。

展望2022年，林一泓說，將串連綠界科技與歐付寶業務與優勢，啟動「綠包歐專案」，在綠界的付款頁面當中，會加上讓消費者使用歐付寶掃碼付款的選項。綠界科技收費來自於信用卡，但成本較高，相較起來，歐付寶綁定的是銀行帳戶，手續費大幅降低，期望透過兄弟兩家公司聯手，可以創造更多的利潤空間，預估將為歐付寶新增約6萬用戶、歐買尬全集團GMV今年更上看千億元。

除了串聯集團優勢以外，林一泓也表示，在金融業務方面，歐付寶近期取得金融機構代碼397，使用者透過銀行帳戶，直接輸入手機號碼即可與歐付寶會員轉帳，企業也可以使用統一編號進行即時轉帳。

此外，歐付寶接下來也將瞄準跨境電商金融服務，提供店家使用微信來進行跨境收款的服務，並計畫與更多國際支付合作界接，擴大海外市場。同時，歐付寶也瞄準外籍移工在台灣跨境匯款的商機，提供外籍移工多國語言的匯款應用程式。

談到產業競爭，林一泓認為，電子支付市場競爭激烈，歐付寶並不會加入搶奪線下實體店家的「街邊戰爭」，也不會犧牲獲利、無限制的加入補貼流血戰，而是瞄準其他市場需求與缺口。

而「綠包歐專案」啟動之後，省去了給信用卡公司的相關費用，將會把賺到的錢以紅利方式回饋給消費者，為綠界、歐付寶與消費者創造三贏局面。