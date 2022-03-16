烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，在美國國會發表線上演講，這是他在為爭取各國支持，採用的線上國會演講一部分。在此之前，他上周在英國議會發表的講話，特別引用邱吉爾在二戰期間的「犠牲演說」相呼應。而在週二，他已在加拿大議會發表講話，呼籲西方更多的支持，與建立禁航區。

澤倫斯基透過視訊對美國議會演說｜2022.03.16 @中時新聞網

在連線成功後，澤倫斯基先獲得大約長達1分鐘的掌聲，然後美國眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)主持。她說會一點烏克蘭語，並以此向澤倫斯基問好。

澤連斯基接著開始演講，他先是表示「我們國家沒有放棄」，即使遭到俄羅斯的強力進攻下，他仍然身在基輔向美國國會發表講話，這點就足以自豪。

澤倫斯基接著說，美國的開國元勳們，以民主、自由，與爭取獨立自主，賦予了美國人民的價值觀。「我們烏克蘭人所希望的價值也是一樣的。

他說，烏克蘭的情勢，與二戰期間美國要遭到日本偷襲珍珠港，以及9 11事件的恐怖襲擊是相似的，差別在於，烏克蘭每天都在經歷同樣的事情，每座城市每天都受到俄羅斯的襲擊。烏克蘭所發生的事情，是歐洲 80 年再次出現的戰禍，我希望美國能做的更多。

俄羅斯已經把天空，變成了烏克蘭的死亡之源，因此我們需要美國與北約協助建立烏克蘭上空的禁航區。我這個要求是否太高？如果是，那麼也請提供我們更多來自西方的防空系統，包括防空飛彈與戰鬥機。

接著他援引美國黑人民權領袖馬丁路德金恩(Martin Luther King, Jr.)在 1963 年的演講「我有一個(平等的)夢」，稍作修改成「我需要(這樣一個夢)。」

澤倫斯基要求西方能夠團結，成為「有使命感阻止國際衝突的負責任國家聯盟」(意指北約的責任)。

他以全球開發新冠毒疫苗的速度為例，並說「如果這種集體意識，能夠幫助烏克蘭進一步與俄羅斯對抗，那就與防疫作戰一樣，挽救我國數千上萬人的生命。」

接著他播放了一段烏克蘭人被轟炸的影片，其中包括哭泣的兒童，影片最後以「關閉天空」為結語。

他最後一段用英語發言，「烏克蘭人民不僅在保衛烏克蘭，我們還在為歐洲的價值觀而戰」，接著向拜登喊話：「拜登，你是一個偉大國家的領袖。我希望你成為世界的領導者，並有責任成為帶領世界走向和平的領導者，」

他最後說「榮耀歸於烏克蘭。」