女星柯佳嬿演出《小資女孩向前衝》、《必娶女人》等劇皆創高收視率，更憑著神劇《想見你》中一人分飾兩角的精湛演技，奪下第55屆金鐘視后，紅遍華人影視圈儼然票房保證。柯佳嬿今(16)日在IG分享一張韓版電影海報，慶祝她所主演的小清新愛情電影《你的情歌》在韓上映，畫面中她身旁坐著男主角傅孟柏跟謝博安，在韓文襯托下兩位型男透發「歐巴」氣質；此外，女主角柯佳嬿竟意外被翻譯成了「嘎嘎嬿」？

柯佳嬿今(16)日在IG分享一張照片，畫面中她穿著音樂老師標準的長裙洋裝，棗紅色公主風內搭白色長褲及白襪，露出小半截小腿模樣相當清純；右手邊傅孟柏穿黑衣褲配咖啡色外套，左手邊謝博安著黑衣褲內搭白襯衫抱著吉他；三人神情輕鬆暢快坐在和室廊邊，看相戶外天空想望著美好未來，這就是《你的情歌》韓國版的電影海報構圖。

柯佳嬿寫道：「2022 still 你的情歌～今日韓國上映。hello Korea~what’s your favorite song?（嗨韓國，你最愛什麼歌？）」；網友回應：「期待在香港上映」、「這部電影好療癒很有意義而且裡面的歌曲也好好聽」、「언니 （姐姐）我真的很喜歡你！사랑해요，한국 와줘요（我愛妳，來韓國）」、「哇佳嬿姐姐我也要去看，很開心在韓國也可以看」、「기대됩니다（我很期待）」、「好喜歡這部電影」，粉絲們狂刷愛心，短短7小時就破1.7萬讚。

但若稍微眼尖往海報左上角一瞥，會發現演員介紹欄怎麼出現了「疊字」？三位演員的發音都沒有疊字音，經查《你的情歌》韓文維基百科後真相揭曉，原來因《想見你》紅到連韓國討論度也高的柯佳嬿，翻譯成韓文的名字是「가가연」，拼音是「gagayeon」，翻回中文來唸就成了「嘎嘎嬿」，這是中文韓文發音系統不同造成的一點出入。

安竹間導演的《你的情歌》曾狂銷至新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、汶萊、寮國、印尼、緬甸、柬埔寨等地區，如今也將在韓國掀起小清新討論熱潮。片中柯佳嬿化身充滿清新氣質的音樂老師，因失戀而流浪到花蓮療傷，因而遇見了傅孟柏飾演懷抱教育理想卻不得志的流浪教師，以及謝博安演出擁有歌唱天賦的學生，3人為了參加轟動全台的歌唱選秀節目而相聚，在實現夢想與愛情的路途中，他們也漸漸成為彼此人生中的升記號。