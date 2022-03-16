現代人外出經常使用Google Maps規劃路線及導航，不過一名男網友發現，每次上班行經台灣大道時，Google Maps都會在沒塞車的情況下建議他繞路，讓他十分不解。對此，有內行網友建議，「遇到這種情況可以回報錯誤，你不回報它就永遠是錯的」。

一名男網友在PTT汽車板發文表示，他習慣每天開車上班時看Google Maps導航，並透過即時路況決定要不要繞路避開塞車路段，不過因為他的上班路線基本上就是台灣大道直行，所以除非發生嚴重事故，否則基本上不太會需要繞路。

但他發現，Google Maps經常在沒塞車的情況下，建議他先左轉繞一圈，再切回到台灣大道上，且按照Google Maps的指示左轉繞路的話，到達公司的時間約為8點34分，不過他選擇繼續直行後，預估到達時間便立刻變成8點30分，讓他十分不解，「Google是吃到繞路王的口水嗎？」

該名男網友不照Google Maps指示繞路，反而更快抵達目的地。（圖／翻攝自PTT）

不少網友紛紛表示，「在台灣大道上用Google導航經常發生這種事」、「我也在台灣大道遇過這種鳥路徑」、「我也有遇過，某些特定路段會一直發生」、「我也遇過好幾次，2分鐘路程可以繞15分鐘」、「我遇過的狀況是該路段已經施工完畢可通車，可是Google還沒即時更新，所以一直要我繞遠路」。

也有內行網友分析原因並提出建議，「Google看到前方塞車也會走這個模式」、「Google Maps是以速度優先，即便你繞個5公里，只要能快1分鐘他都會叫你繞路，有時候還是得自己判斷」、「遇到這種情況可以回報錯誤，你不回報它就永遠是錯的」、「之前回報錯誤，同樣的路段就沒有再亂跑了」。

根據Google Maps官網說明，若遇到類似情況，只要點擊Google Maps上的個人資料相片或姓名縮寫，並點擊「說明與意見回饋」以及「提供意見」，即可選擇要編輯的路段和修正相關資訊。