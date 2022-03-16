勞動部16日公布最新無薪假統計，目前總計有2,304家事業單位、1萬5,411人正在實施無薪假，勞動部表示，這一期新增78家、686人，仍主要集中在支援服務業（旅行社）、住宿餐飲業、運輸及倉儲業等受邊境防疫管制影響的行業。

勞動部表示，實施無薪假的多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，值得注意的是，製造業無薪假實施人數明顯減少，因為有一家汽機車零件廠近期營運好轉，停止實施無薪假，光這一家就減少100多人。

據統計，目前實施無薪假的人數中，以支援服務業（旅行社）最多，有1,397家、實施人數高達9,645人，其次為運輸及倉儲業，有109家、1,523人，第三則是住宿及餐飲業，有155家、1,198人。黃維琛解釋，運輸及倉儲業主要還是一些航空公司與地勤，住宿及餐飲業則是一些婚宴會館與小型的餐飲業，這些都與邊境管制相關，可能要等到邊境管制進一步鬆綁，才會出現轉機。

另外，桃園市近期發生多起大型火警，包括美福低溫倉儲、家福物流中心等，不少業者在發生重大火警後，常需要數個月的時間重建。黃維琛表示，雇主在火災發生後，員工回到工廠進行善後，或建築物因為火警需要重建，員工可能會有長達數月的時間無法正常工作。

黃維琛也提醒，雇主這時候應與勞工協商，如果勞工願意轉至其他廠區工作時，應讓勞工繼續維持工作，若確定暫時沒有辦法工作、需要等待重建，這時候可以與勞工協議實施減班休息、以避免資遣。

依規定，勞雇雙方協商減少工時及工資者，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資2萬5,250元，以維護邊際勞工的經濟生活。勞動部再次強調，雇主如需與勞工協商減少工時以為因應，仍應遵循《勞動基準法》及勞動部部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，並參考勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）與員工簽訂書面協議，以避免無謂勞資爭議。