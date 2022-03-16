二次光學稜透鏡廠雷笛克（5230）耕耘車燈市場有成，2021年順利轉虧為盈，不僅雙率雙升，全年獲利5,988萬元，每股稅後純益1.28元，寫最近三年新高紀錄；展望2022年，雖有俄烏戰爭、汽車晶片短缺等短期不利因素，然法人預期，雷笛克今年可望持續成長15％，營收有機會挑戰七年新高。

雷笛克董事會決議配息0.8元，以雷笛克16日收盤價計算，隱含現金殖利率約2.89％。

雷笛克表示，往年第一季因農曆春節導致工作天數減少，因此第一季為傳統淡季，第二季至第四季可望逐季成長，下半年營運則會優於上半年；儘管今年大環境變數不少，加上俄烏戰爭導致的黑天鵝，雷笛克仍樂觀看待中長期營運，除了利用淡季練兵以外，隨著開案量提升，通過驗證的模具增加，雷笛克不看淡今年營運。

雷笛克為少數獨立型的光學稜透鏡廠商，2013年耕耘車用LED廠，七成以上的LED車燈廠均為其客戶，隨著電動車進入需求的主升段，LED光源對車用照明的滲透率提升，雷笛克去年順利轉盈。

根據雷笛克公布的財報，2021年毛利率、營益率達36.19％、6％，較前一年度的33.4％、2.74％雙率雙升，全年獲利5,988萬元，每股稅後純益1.28元；其中第四季獲利1,788萬元，雖然季減10.6％，但與前一年度同期損平相較，顯著改善，單季每股盈餘0.38元。

雷笛克日前公告，東莞子公司配合當地政府新冠疫情防疫工作於3月15日至3月21日停工檢疫，復工時間待當地政府通知，雷笛克表示，雖然還有揚州廠，但因人流、物流受限，模具不好運輸出去，東莞廠停工對3月營收不免產生影響。