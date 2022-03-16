台新銀行贊助的高球女將蔡佩穎繼1月奪下國內日立慈善盃女子菁英賽冠軍後，3月13日在日本明治安田生命女子高爾夫球賽中再度封后，最終回合以65桿、總成績低於標準13桿的203桿，上演精彩逆轉勝，這次比賽是她個人生涯中首度日巡賽冠軍，成為近四年來首位在日巡賽奪冠的台灣選手。

台新銀行表示，該行長期贊助優秀女將蔡佩穎，自2011年起取得日巡賽資格，十多年來累積賽事經驗與球技實力，去年度成為日巡賽獎金榜第一名的台灣女將。今年1月拿下台灣備受注目的日立慈善盃冠軍，勇奪新台幣250萬元獎金，奪冠時許下今年度拿到日巡賽首勝的心願。並延續強大的冠軍氣勢，順利於日巡第二站實現封后願望，除近1,500萬日圓獎金進帳，還獲得賓士車大獎。

蔡佩穎投入職業比賽逾十年來，累積實力與比賽手感，如今迎接豐碩奪冠果實，台新銀行同表慶賀。台新銀行指出，該行重視並支持女性的立場從未改變，鼓勵當代女性發聲，多年來贊助國內規模最大的女子路跑活動「Taishin Women Run」，更積極支持台灣女子高爾夫球選手曾雅妮、吳佳晏、錢珮芸、蔡佩穎等在國際賽事中發光發熱，持續為選手們加油，鼓勵她們為國爭光實現夢想。