Ella（陳嘉樺）在主演新片《野夏天》中飾演貼身跟訪一群跑隊少年的記者，片中她為了成功上位不惜傷害受訪對象，戲外的她自認「早早就成功了」，並提到Hebe爸爸曾說「真正的成功，可以讓愛你的人感到心安」，很感謝自己一路走來都沒遇到大風大浪，不僅演藝事業順遂，也因為「S.H.E」收穫了2個好姊妹，現在身邊還有愛她的老公及懂事的小孩。

Ella認為「身教」比什麼都還重要。（羅永銘攝）

恰巧上部作品《聽見歌再唱》也是關於偏鄉教育議題，提到對孩子的教育理念，Ella認為「身教」比什麼都還重要，「只能做一個更好的自己，因為孩子是看著你在長大」，以及讓孩子多方面去嘗試，並且告訴他事實，讓小孩自己做決定。接著母愛噴發地表示，自己很幸運遇到「勁寶」本質這麼好的一個孩子，不斷分享愛子體貼的舉動，「某天晚上他問我在幹嘛，我正在看他的學費單，就說『要繳錢讓你上學，爸爸媽媽努力賺錢就是希望提供你更好的教育』，他就回我『爸爸媽媽辛苦你們了，我愛你們』，每天睡前陪他聊天，他有時候也都會說『你們辛苦了』，真的是個天使寶寶」。

接著提到，勁寶最近想要跳舞，於是他們每周的家庭日行程之一就是陪他去上跳舞蹈課，然後勁寶在家也會一直邀媽媽跳舞蹈遊戲「Just Dance」 ，讓Ella忍不住笑喊「跳到我小腿爆痠、滿身大汗，但他看到我一坐下，又立刻挖我起來跳，還要我幫他解鎖，跳到Super Star等級」。而自己看到老公因為疫情期間作息正常，飲食也健康，瘦下10多公斤，前陣子也跟進，每天鍛鍊的菜單也都排得很滿，至於會不會跟老公一起去運動，Ella說2人會輪流，「做的重量跟我不一樣，他要（肌肉）big又hard，但我是想要（身材）fit就好」。

Ella前陣子也跟進老公去運動。（羅永銘攝）

而「S.H.E」出道21年，單飛後團員各自演藝事業依舊精采，不只Ella主演《野夏天》將在下周五（25日）上映，Selina（任家萱）主演《頭七》也將在4月1日上映，Ella笑曝自己《頭七》預告時就忍不住爆粗口私訊Selina說「老婆，很恐怖欸，這什麼東西啦」，也表示自己雖然不太敢看鬼片，但至少會包一場力挺好姊妹主演的首部電影，更不改搞笑本色問「可不可以整場都開燈，我可以加錢付電費給戲院」。

而提到Selina與小鮮肉的新戀情，Ella也開心獻上祝福：「站在姊妹的角度，她到這個年紀還可以像少女一樣散發出粉紅泡泡般的戀愛，真的很久沒看到了，我非常替她開心。」至於Selina會不會閃婚，她也沒把話說死，「我覺得應該不會那麼快，但也很難說啦」，戀愛對象的身份她則沒有透露，接著笑喊「我當然要看過啊，我比你們晚看到我還是S.H.E嗎？我想說你們怎麼現在才知道」，也不忘補充道「我覺得這個男孩眼裡只有她，瞳孔根本是愛心形狀的。」