39歲泰國人氣女星Ploy Chermarn（原名：Cherman Boonyasak）擁有葡萄牙、英國混血，2010年曾獲得TOP AWARDS影后殊榮。外型亮麗的她，感情生活備受關注，近日竟大方承認是同性戀，另一半是22歲新生代女星Claudine，媽媽認同這段戀情，引發熱議。

Ploy Chermarn的外公是泰英混血，外婆則有葡萄牙血統，所以她天生擁有深邃、立體的五官，還有168公分的高挑身材，最早開始以模特兒身份闖蕩演藝圈，2007年因拍攝同志電影《愛在暹羅》男主角的姊姊June而爆紅，被觀眾取了綽號「准姐」。今年39歲的她外型保養得宜，IG狂吸839.2萬人追蹤，更勝亞洲天王周杰倫。

2021年，Ploy Chermarn常在社群平台PO與小17歲女星Claudine的合照，兩人的互動十分親暱，讓部分網友瘋猜真實的關係，近日Ploy Chermarn接受泰媒的訪問，被問到敏感的情事，居然大方認愛Claudine，不諱言兩人低調交往1年多，對於LGBT（同性戀英文縮寫）的身份很坦然，認為愛就是愛，從認識女友到相愛都是自然發生，目前感情穩定交往且十分幸福，笑說自己眼裡「只有Claudine」，已把女友帶回家給媽媽看過，媽媽不但沒反對，還開明地獻上祝福，相當疼愛女兒的另一半。

據悉，Claudine是泰國、德國、蘇格蘭、美國混血兒，同樣是個五官深邃的大美女，且畢業於泰國最有威望的朱拉隆功大學，曾演過《模犯生》、《荷爾蒙3》等戲劇，是泰國新生代女演員。