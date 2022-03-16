陸委會今（16日）表示，中共藉俄烏局勢對台進行恫嚇及認知作戰，在今天其國台辦記者會得到充分印證。中方至少透過其5家以上官媒提問俄烏戰事與對台看法，刻意操作「今日烏克蘭、明日台灣，武統及斷然措施」等挑釁論調、企圖擾亂我社會民心，我們表達強烈不滿。

陸委會稱，北京當局毫不譴責俄方入侵烏克蘭造成的人道危機，還加碼脅迫台灣，國際社會必須認清其圖謀不軌的惡意本質。面對中共持續軍事威脅及散布錯誤定位台灣的言行，我政府堅定捍衛國家主權安全與民主自由的信念絕不改變。