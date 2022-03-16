智冠科技16日召開董事會，通過2021年度財務報表，全年歸屬於母公司業主之稅後淨利8.29億元，每股盈餘（EPS）6.84元，獲利創11年來次高。同時，智冠董事會亦通過110年第四季盈餘分配，決議配發現金股利每股5.2元，以16日收盤價88.7元計算，殖利率5.86％。

智冠將訂於4月21日為除息交易日，除息基準日4月27日，現金股利預計5月20日發放。股東會則將在6月21日於高雄召開。

智冠表示，2021年的獲利動能，主要受惠於遊戲通路穩健成長，MyCard數位點數服務穩站遊戲覆蓋率第三方最高，加上IP授權手遊上市熱銷帶來顯著貢獻。此外，子公司部分，遊戲新幹線多款人氣產品持續推出改版動，挹注營收。網路廣告行銷及金融科技事業部分，藍新科技在線上代收付規模成長帶動下，獲利較2020年倍數成長。

展望2022年營運，智冠表示，已陸續開啟全球知名IP手遊以及跨平台區塊鏈遊戲合作，將攜手遊戲商全球發行需求，提升在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等東南亞地區服務佔比，以擴大海外佈局。

而在遊戲研發部分，智冠旗下子公司中華網龍則將推出兩款自製手遊戲，包括《天子傳奇S》、《尋秦記》，其中《天子傳奇S》1月已搶先發行首款《天子傳奇S》動態典藏NFT，搶攻元宇宙商機。

另外，在IP授權業務部分，智冠先前IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》，今年將持續在中國、台港澳市場穩定營運，隨著後續其他海外地區發行，也將為智冠挹注授權貢獻。

而中華網龍除了自製遊戲以外，也同時進行IP授權，旗下經典原創IP《吞食天地3》已授權真好玩製作全新手遊《吞食天地3：放置版》，遊戲將於二季於台港澳新馬等地推出，增添營運動能。智冠表示，接下來計畫將啟動其他經典IP合作，開創多元授權商機。

金融科技子公司藍新集團，今年除衝刺線上代收付交易規模，更將加速線下多元支付業務推展，藍新科技也將推出新一代電子發票加值服務平台，同步提供電子發票線上及離線開立解決方案，預估隨著疫情緩解，旅行業代收付與電子收據業務的需求量也將爆發，進一步帶動藍新營運動能向上。