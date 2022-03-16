百老匯經典音樂劇《獅子王》將於今年6、7月來台，在北高展開共計25場演出，不僅二度攻蛋，更首度南下高雄，登上衛武營國家歌劇院，這也是《獅子王》近15年來三度來台，首次進入歌劇院，並由國外團隊打造原汁原味高規格舞台與觀賞場地。

《獅子王》首演至今已逾20幾年，是百老匯第3長壽的音樂劇，為全球最受歡迎、最賣座的音樂劇。改編自榮獲奧斯卡最佳原著音樂和電影主題曲的迪士尼同名動畫片，一段愛與冒險的生命感動之旅，在東尼獎最佳導演茱莉泰默帶領的頂尖團隊製作下，透過令人讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂，及生動逼真的非洲叢林和原野動物中展開。

該劇最精緻的地方，在於繁複的細節，面具的多樣、手工。如成年辛巴和娜娜的面具將演員頭包覆住，搭配美麗的手製緊身戲服，劇中每個角色的妝容也都不同，為符合非洲文化，會依照部落屬性的差異，被賦予不同的妝容設計來代表不同的部落。更有不同方式的戲偶設計，如丁滿戲偶是日本木偶戲的技術，觀眾可同時看見戲偶與演員表情，而彭彭的戲偶則是演員藏身於巨大戲偶中，2種技術達成演出互動中的完美和諧，增添視覺上的豐富度。細節設計讓不同的動物有符合牠的呈現方式，讓觀眾彷彿看見真實動物在眼前。

不同於一般音樂劇，透過歌聲、服裝、肢體外，更要觀察面具、演員表情與情緒，相互層疊後傳達出更細緻獨特的角色，演員的表情情緒、肢體動作描繪出屬於動物的個性，以及詮釋動物時所演繹出來的人性，觀眾可透過這些事物連結起來，感受到動物嶄露出舞者的特質。劇情更別忽略，除描述辛巴周圍的親情、友情、愛情，更有成為王者的磨練、奮鬥與掙扎，靜心觀賞後將發現，不只是辛巴，生活中的每個人可能也會有雷同的體驗，透過辛巴，期望傳達給觀眾滿滿的希望、克服的力量。門票將於明（17日）中午11點於寬宏售票啟售。